ROUNDUP/Aktien New York: Investoren auf der Hut vor großem Zoll-Ereignis

NEW YORK (dpa-AFX) - Am Tag der umfassenden Zollbekanntgabe durch Präsident Donald Trump herrscht unverändert große Unsicherheit an den US-Börsen. Anleger warten ab, welche neuen Maßnahmen Trump am Mittwoch nach Börsenschluss ankündigt. Der Leitindex Dow Jones Industrial, der am Vortag auf der Stelle getreten war, verlor im frühen Handel 0,3 Prozent auf 41.867 Punkte.

Zwar hätten sich die US-Indizes in den vergangenen zwei Handelstagen stabilisiert, doch die Lage bleibe "höchst angespannt", kommentierte Analyst Maximilian Wienke vom Broker Etoro. Die jüngste Kursstabilisierung sei wohl nur eine technische Gegenbewegung auf die hohen Verluste zuvor. "Niemand möchte einsteigen, solange die Gefahr besteht, ins fallende Messer zu greifen."

Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,3 Prozent auf 5.615 Zähler nach unten. Der vorwiegend von Technologiekonzernen dominierte NASDAQ 100 verlor ebenfalls 0,3 Prozent auf 19.388 Punkte.

Trump will die neuen Zölle während einer Veranstaltung im Rosengarten des Weißen Hauses nach dem US-Börsen-Schluss bekanntgeben und spricht mit Blick auf dieses Vorhaben vom "Liberation Day", dem "Tag der Befreiung" der USA. Ob dem aber wirklich so sein werde oder ob es "der Sturz in die Rezession ist, wird sich noch zeigen", wie Investmentanalyst Henning Oligmüller von der Landesbank Baden-Württemberg kommentiert. Auch Mitglieder der US-Notenbank Fed äußern sich kritisch. So sagt etwa der Chef der Notenbank von Richmond, Thomas Barkin: "Zölle könnten sowohl die Inflation als auch die Arbeitslosigkeit in einem Käfig-Match zwischen Verbrauchern und Unternehmen erhöhen."

Überraschend schwache Produktions- und Auslieferungszahlen von Tesla im ersten Quartal setzten den Kurs der Aktie am Mittwoch unter Druck. Sie fiel um 3 Prozent. Nach heftigen Verlusten vom Rekordhoch Mitte Dezember bis Mitte März hatte sie zuletzt um die Marke von 275 Dollar stark geschwankt. In ihrem Sog büßten am Mittwoch die Papiere des E-Autoherstellers Rivian (Rivian Automotive) Automotive 4 Prozent ein.

Die Papiere des Finanzdienstleisters Rocket Companies legten um 10 Prozent zu. Die Deutsche Bank hat den Kauf der Aktien empfohlen./bek/he