ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Gewinne vor Trump-Rede - KI-Entspannung

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Wochenauftakt haben die US-Aktienmärkte am Dienstag dank positiver Signale aus dem Bereich Künstliche Intelligenz (KI) merklich zugelegt. Ansonsten warteten die Anleger auf die Rede des US-Präsidenten Donald Trump an die Nation in der Nacht auf Mittwoch, von der sie sich mehr Aufschlüsse über die Zollpolitik der US-Regierung erhoffen.

Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,76 Prozent höher bei 49.174,50 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,77 Prozent auf 6.890,07 Zähler. Für den von Technologiewerten dominierten NASDAQ 100 ging es um 1,09 Prozent auf 24.977,05 Punkte nach oben.

Für Entspannung sorgte die Nachricht, dass das KI-Startup Anthropic die Reichweite seines Chatbots Claude ausweiten wird, um Partnerschaften im Software- und Dienstleistungssektor aufzubauen. Tags zuvor hatten die Aktien einiger großer IT-Unternehmen unter einer anderen Anthropic-Ankündigung gelitten, die als Bedrohung für ihre Geschäfte angesehen wurde.

Die heutige Botschaft des OpenAI-Konkurrenten Anthropic, dass sie helfen und nicht schaden wollen, trage zu einer recht gesunden Erholungsrally im Softwarebereich bei, kommentierte Adam Crisafulli vom Finanzanalyse-Unternehmen Vital Knowledge. So verbuchten die Papiere von Factset (Factset Research Systems), Thompson Reuters (Thomson Reuters) und Adobe Kursgewinne zwischen 3,4 und 11,4 Prozent.

Der Chipkonzern AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) wird den Facebook-Konzern Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) mit KI-Computerchips für viele Milliarden US-Dollar beliefern. Im Rahmen des Geschäfts kann Meta bis zu 160 Millionen AMD-Aktien erhalten, was einer Beteiligung von zehn Prozent entsprechen würde. Die AMD-Papiere schnellten um 8,8 Prozent nach oben, Meta-Titel stiegen um 0,3 Prozent.

Dank fortgesetzter Übernahmespekulationen setzten die Anteilscheine des Zahlungsdienstleisters PayPal ihren jüngsten Erholungskurs mit einem Kurssprung von 6,7 Prozent fort. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf Insider berichtet, erwägt der Zahlungsabwickler Stripe die vollständige oder teilweise Übernahme von PayPal.

Die Aktien von Home Depot gewannen 2,0 Prozent. Die Baumarktkette hatte im Schlussquartal 2025 den Umsatz leicht gesteigert. Analysten hatten dagegen im Mittel ihrer Schätzungen einen Rückgang prognostiziert.

Die Titel von Eli Lilly verloren 1,6 Prozent. Der Kontrahent Novo Nordisk hatte zuvor Preissenkungen von bis zu 50 Prozent für seine Abnehmpräparate Ozempic und Wegovy angekündigt.

Die Anteile von Keysight Technologies sprangen um 23 Prozent nach oben. Der Hersteller von Mess- und Prüftechnik für die Automobil-, Telekom- sowie Luft- und Raumfahrtbranche übertraf mit den Wachstumszielen für 2026 die Erwartungen./edh/he