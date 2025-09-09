ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Zinshoffnungen stützen die US-Börsen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Montag mit moderaten Gewinnen in die neue Woche gestartet. Der schwache US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag untermauerte die Hoffnungen auf eine baldige Leitzinssenkung durch die Notenbank Fed. Eine Zinslockerung in der kommenden Woche sei bereits vollständig eingepreist, hieß es am Markt. Eventuell könnte die Fed die Leitzinsen sogar deutlich senken, um die Wirtschaft anzukurbeln.

Nach den schwachen Arbeitsmarktdaten könnte wohl nur noch eine deutlich positive Überraschung bei den Inflationsdaten in dieser Woche eine Zinssenkung verhindern, sagte Chris Larkin von dem zur Bank Morgan Stanley gehörenden Online-Broker E-Trade. Allerdings riet der Experte auch zur Vorsicht. Da Zinssenkungen zunehmend in die Prognosen einflössen, dürfte der Markt kurzfristig weniger geneigt sein, weitere Anzeichen einer Konjunkturabkühlung zu ignorieren.

Der breit aufgestellte Tech-Index Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) hatte in diesem Umfeld ein weiteres Rekordhoch erreicht, bevor die Gewinne abschmolzen. Am Ende stand noch ein Plus von 0,45 Prozent auf 21.798,70 Punkte zu Buche. Der enger gefasste NASDAQ 100 stieg um 0,46 Prozent auf 23.762,30 Punkte.

Bei den Standardwerte-Indizes legte der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,25 Prozent auf 45.514,95 Punkte zu. Der sehr breit gestreute S&P 500 gewann 0,21 Prozent auf 6.495,15 Punkte.

Unter den Einzelwerten waren die Aktien von Echostar (EchoStar A) auf ein Rekordhoch geschnellt und notierten zum Handelsschluss fast 20 Prozent im Plus. Elon Musks Raumfahrt- und Telekomunternehmen SpaceX kauft von dem Satellitenbetreiber ein milliardenschweres Paket von Mobilfunkfrequenzen. Bislang war SpaceX mit seinem Satellitennetzwerk Starlink im Satelliten-Mobilfunk auf die Kooperation mit der US-Tochter der Deutschen Telekom (Deutsche Telekom), T-Mobile US, angewiesen. Perspektivisch winkt SpaceX nun eine größere Unabhängigkeit. Entsprechend büßten die Papiere von T-Mobile US fast vier Prozent ein.

Die Papiere des Online-Brokers Robinhood steigen demnächst in den S&P 500 auf. Zudem werden ab dem 22. September AppLovin, eine Werbeplattform für App- und Spieleentwickler, sowie der Industriedienstleister EMCOR Group in den Index mit den 500 bedeutendsten US-börsennotierten Unternehmen aufgenommen. Die Anteilsscheine von Robinhood schnellten um 15,8 Prozent in die Höhe, und die von Applovin zogen an der Spitze des Nasdaq 100 um 11,6 Prozent an. Für die Aktien von Emcor hingegen ging es um 0,6 Prozent nach unten.

Für diese drei Neuaufsteiger fallen die Aktien des Hotel- und Casinobetreibers Caesars Entertainment, des Finanztechnologie-Unternehmens MarketAxess sowie des Energietechnologie-Unternehmens Enphase Energy aus dem Index heraus. Während die Papiere von Enphase Energy mehr als zwei Prozent verloren, gaben die von MarketAxess nur leicht nach. Caesars Entertainment schlossen moderat im Plus.

Die Anteilsscheine von Lyft gewannen 6,3 Prozent. Das Analysehaus Hedgeye Risk Management hatte "unterschätzte Wachstumstreiber" identifiziert, die es dem Uber-Wettbewerber (Uber) ermöglichen sollten, die Erwartungen zu übertreffen./la/nas

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---