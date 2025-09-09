DAX23.770 +0,7%ESt505.353 +0,7%Top 10 Crypto15,77 -0,2%Dow45.506 +0,2%Nas21.872 +0,8%Bitcoin95.859 +1,0%Euro1,1749 +0,2%Öl66,04 +0,6%Gold3.644 +1,6%
ROUNDUP/Aktien New York: Zinshoffnungen treiben Nasdaq Composite auf Rekordhoch

08.09.25 16:59 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
21.874,6 PKT 174,2 PKT 0,80%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen haben die konjunktursensiblen Technologiewerte am Montag an ihren jüngsten Aufwärtstrend angeknüpft. Der schwache US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag schürte Hoffnungen auf eine baldige Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed. Eine Zinslockerung in der kommenden Woche sei bereits vollständig eingepreist, hieß es am Markt. Eventuell könnte die Fed sogar die Leitzinsen deutlich senken, um die Wirtschaft anzukurbeln.

Der breit aufgestellte Tech-Index Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) erreichte in diesem Umfeld ein weiteres Rekordhoch und gewann zuletzt 0,83 Prozent auf 21.881 Punkte. Der enger gefasste NASDAQ 100 stieg um 0,82 Prozent auf 23.847 Punkte.

Die Standardwerte-Indizes bewegten sich zum Wochenanfang nur wenig. So trat der US-Leitindex Dow Jones Industrial bei 45.408 Punkten nahezu auf der Stelle. Der sehr breit gestreute S&P 500 legte um 0,34 Prozent auf 6.503 Punkte zu.

Unter den Einzelwerten schnellten die Aktien von Echostar (EchoStar A) auf ein Rekordhoch und notierten zuletzt gut 17 Prozent im Plus. Elon Musks Raumfahrt- und Telekomunternehmen SpaceX kauft von dem Satellitenbetreiber ein milliardenschweres Paket von Mobilfunkfrequenzen. Bislang war SpaceX mit seinem Satellitennetzwerk Starlink im Satelliten-Mobilfunk auf die Kooperation mit der US-Tochter der Deutschen Telekom (Deutsche Telekom), T-Mobile US, angewiesen. Perspektivisch winkt nun eine größere Unabhängigkeit. Entsprechend büßten die Papiere von T-Mobile US fast vier Prozent ein.

Die Papiere des Online-Brokers Robinhood steigen demnächst in den S&P-500-Index auf. Zudem werden ab dem 22. September AppLovin, eine Werbeplattform für App- und Spieleentwickler, sowie der Industriedienstleister EMCOR Group in den Index mit den 500 bedeutendsten US-börsennotierten Unternehmen aufgenommen. Während die Anteilsscheine von Robinhood und die von Applovin um fast 15 beziehungsweise 10 Prozent in die Höhe schnellten, gaben die Aktien von Emcor leicht nach.

Für diese drei Neuaufsteiger fallen die Aktien des Finanztechnologie-Unternehmens MarketAxess, des Hotel- und Casinobetreibers Caesars Entertainment sowie des Energietechnologieunternehmens Enphase Energy aus dem Index heraus. Deren Aktien verloren zwischen knapp ein und gut drei Prozent./la/nas

