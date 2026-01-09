DAX25.262 +0,5%Est505.997 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 -0,7%Nas23.671 +0,8%Bitcoin77.859 +0,2%Euro1,1637 ±0,0%Öl63,34 +1,0%Gold4.510 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Bayer BAY001 Amazon 906866 Infineon 623100 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen gehen stärker ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord höher -- Tilray übertrifft Erwartungen -- TUI, Alphabet, BMW, BioNTech, Rheinmetall, DroneShield, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
Top News
Sui: Wie viel eine Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte Sui: Wie viel eine Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte
So viel Verlust hätte ein Investment in Aptos von vor 1 Jahr eingebracht So viel Verlust hätte ein Investment in Aptos von vor 1 Jahr eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Bahnfernverkehr im Norden auf allen Hauptstrecken angelaufen

11.01.26 11:04 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der wetterbedingt teils ausgesetzte Fernverkehr der Bahn in Norddeutschland ist nach Unternehmensangaben auf allen Hauptstrecken wieder angelaufen. Allerdings sei weiterhin nur ein reduziertes Angebot möglich und es könne noch zu Ausfällen kommen, teilte die Deutsche Bahn (DB) am Sonntagvormittag mit.

Wer­bung

Die Bahn hatte wegen der Folgen von Wintersturm "Elli" den Fernverkehr im Norden Deutschlands seit Freitag zeitweise komplett eingestellt. Am Samstag hieß es dann, man wolle den Fernverkehr in Norddeutschland schrittweise wieder aufnehmen. So laufe der Bahnverkehr auf der Verbindung Hamburg-Bremen-Osnabrück-NRW-Frankfurt seit Samstagmittag wieder, hieß es von der Bahn.

Seit Sonntagfrüh fahren demnach auch wieder Züge auf den Verbindungen Hamburg-Hannover-Kassel-Süddeutschland, Berlin-Hannover-NRW und Hamburg-Berlin, wenn auch noch nicht wieder mit dem fahrplanmäßigen Angebot. Im Laufe des Sonntags soll nach Bahn-Angaben auch der Verkehr Richtung Dänemark und Niederlande sowie an die Küsten wieder aufgenommen werden.

Im Nahverkehr Schleswig-Holsteins und Niedersachsens komme es am Sonntag noch zu größeren Einschränkungen. "Mehrere Strecken können noch nicht befahren werden", erklärte die Bahn. "Hier erwarten wir erst im Laufe des Tages schrittweise Erhöhungen des Fahrplanangebotes nach erfolgten Räumarbeiten." Die S-Bahn Hamburg fahre bereits "in großen Teilen Normalbetrieb".

Wer­bung

Die Deutsche Bahn bat Reisende, sich vor Fahrtantritt in der App "DB Navigator" oder auf www.bahn.de über die aktuelle Verkehrslage zu informieren. Kunden könnten zudem weiterhin die kostenfreie Sonderhotline 08000 996633 nutzen./kie/DP/zb