DAX23.656 -1,3%Est505.791 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0900 -2,1%Nas22.677 -0,1%Bitcoin60.790 +1,0%Euro1,1574 -0,3%Öl91,47 +0,1%Gold5.173 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Battalion Oil A2PZMK TeamViewer A2YN90 Symrise SYM999 Coeur Mining A0RNL2 Vincorion VINCO1 Intesa Sanpaolo 850605 Diageo 851247 TRATON TRAT0N JinkoSolar A0Q87R Fresenius Medical Care (FMC) St. 578580 Schneider Electric 860180 SK hynix A1JWRE VINCI 867475 Dürr 556520 Canopy Growth A3E2FV
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Wall Street uneins -- Ölreserven freigegeben -- Rheinmetall steigert Gewinn -- Oracle-Bilanz -- BioNTech, Tesla, JPMorgan, NIO, Porsche, Nebius, Dünger-Aktien, DroneShield im Fokus
Top News
Souveräne Drohnenabwehr: DroneShield startet eigene Fertigung in der Europäischen Union - Aktie höher Souveräne Drohnenabwehr: DroneShield startet eigene Fertigung in der Europäischen Union - Aktie höher
Aktien von CF Industries, Nutrien, K+S und Co.: Warum die Dünger-Rally die Öl-Hausse in den Schatten stellt Aktien von CF Industries, Nutrien, K+S und Co.: Warum die Dünger-Rally die Öl-Hausse in den Schatten stellt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung

ROUNDUP: Beim Spritpreis könnte sich eine Trendwende abzeichen

11.03.26 15:36 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Spritpreis ist den zwölften Tag in Folge gestiegen, inzwischen verdichten sich aber die Anzeichen für eine Trendwende. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Dienstags verteuerten sich Superbenzin der Sorte E10 und Diesel um je 1,7 Cent pro Liter, wie der ADAC mitteilte. Im Tagesverlauf des Mittwochs waren die beiden Sorten aber tendenziell billiger, hält dieser Trend an, könnte es den ersten Preisrückgang im Tagesdurchschnitt seit Kriegsbeginn geben.

Wer­bung

Um 7.15, 8.30, 10.30 und 14.30 Uhr waren die vom ADAC erhobenen bundesweiten Durchschnittspreise am Mittwoch jeweils mehrere Cent niedriger als am Dienstag. Sollte es nicht zum Abend hin noch einen unerwartet starken Anstieg geben, spricht das für sinkende Preise auch im Tagesschnitt. Die Spritpreise haben sich zuletzt allerdings von ihren normalen Bewegungsmustern entfernt - Prognosen sind daher sehr schwierig geworden.

Seit Kriegsbeginn im Iran hat der Spritpreis stark zugelegt. Vor allem Diesel verteuerte sich. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt kostete ein Liter 2,188 Euro und damit 44,2 Cent mehr als am letzten Tag vor den Angriffen. Super E10 verteuerte sich seither um 26,7 Cent auf 2,045 Euro.

Rohölpreis deutlich unter Hoch vom Montag

Für einen wieder sinkenden Spritpreis spricht auch, dass der Ölpreis nach einem Hoch am Montag deutlich über 100 Euro derzeit wieder deutlich niedriger ist. Der Ölpreis ist in normalen Zeiten der zentrale Treiber für Veränderungen der Spritpreise.

Wer­bung

Die Spritpreise bewegen sich derzeit zwar auf ähnlichen Niveaus wie in den ersten Monaten nach dem russischen Angriff auf die Ukraine 2022. Von den Rekorden kurz nach dem damaligen Kriegsausbruch sind sie aber noch ein Stück weit entfernt. Diesel hatte sein Allzeithoch am 10. März 2022 mit 2,321 Euro pro Liter. Super E10 am 14. März 2022 mit 2,203 Euro. Das waren 13,3 beziehungsweise 15,8 Cent mehr als am Dienstag./ruc/DP/nas