DAX24.161 -0,5%ESt505.396 -0,9%Top 10 Crypto15,54 -2,0%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.066 -0,8%Euro1,1658 +0,3%Öl67,68 -1,5%Gold3.378 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
PUMA 696960 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Bayer BAY001 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- Gold, Wolfspeed, Mercedes-Benz, Nissan, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
Top News
thyssenkrupp rückt bei U-Boot-Auftrag aus Kanada in die enge Wahl - Aktie dennoch in Rot thyssenkrupp rückt bei U-Boot-Auftrag aus Kanada in die enge Wahl - Aktie dennoch in Rot
Howard Marks warnt: Der Markt ist überteuert, nur die "Magnificent Seven" mit NVIDIA-Aktie überzeugen Howard Marks warnt: Der Markt ist überteuert, nur die "Magnificent Seven" mit NVIDIA-Aktie überzeugen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Anlegertag Düsseldorf, Samstag, 6. September, das Finanz-Event für Privatanleger & Trader - 40 Expertenvorträge und Blogger-Lounge! - Jetzt kostenfrei anmelden! +++

ROUNDUP: Bitcoin fällt auf 7-Wochen-Tief unter 110.000 Dollar

26.08.25 12:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
88.184,7618 CHF -653,5473 CHF -0,74%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
94.066,2092 EUR -799,4319 EUR -0,84%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
81.298,3116 GBP -601,8338 GBP -0,73%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
16.158.036,3759 JPY -131.585,2936 JPY -0,81%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
109.644,6275 USD -532,1735 USD -0,48%
Charts|News
CHF/BTC (Schweizer Franken-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,71%
Charts|News
EUR/BTC (Euro-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,86%
Charts|News
GBP/BTC (Britische Pfund-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,74%
Charts|News
JPY/BTC (Japanischer Yen-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 3,15%
Charts|News
USD/BTC (US-Dollar-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,44%
Charts|News

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin ist auf den tiefsten Stand seit fast zwei Monaten gefallen. Die älteste und bekannteste Digitalwährung wurde in der Nacht auf Dienstag auf der Handelsplattform Bitstamp zeitweise unter 109.000 Dollar gehandelt und damit so tief wie seit dem 9. Juli nicht mehr. Im Handelsverlauf erholte sich der Kurs aber wieder etwas. Der Bitcoin wurde zuletzt im Mittagshandel etwas über 110.000 Dollar gehandelt.

Wer­bung

Am Markt wurde der Kursrückgang des Bitcoin mit einer stärkeren Nachfrage nach der Kryptowährung Ethereum, auch Ether genannt, erklärt. Diese stand bei Anlegern zuletzt hoch im Kurs und hatte am Wochenende ein Rekordhoch bei 4.955 Dollar erreicht.

Darüber hinaus zeigte sich an den Finanzmärkten generell eine allgemein größere Vorsicht der Anleger, die auch die Nachfrage nach riskanten Anlagen in Kryptowährungen bremste. Hintergrund ist, dass US-Präsident Donald Trump in die Personalpolitik der Fed eingegriffen und die sofortige Entlassung der Fed-Gouverneurin Lisa Cook aus ihrem Amt im Vorstand angekündigt hat. Cook macht allerdings deutlich, dass sie um ihren Posten kämpfen will und dass sie weiter ihr Amt ausüben werde.

Die stärkere Spekulation auf eine Zinssenkung in den USA, nachdem US-Notenbankchef Jerome Powell am vergangenen Freitag in einer Rede auf die Schwäche am US-Arbeitsmarkt verwiesen hatte, sorgte nur zeitweise für Auftrieb beim Bitcoin. "Die Zinssenkungsfantasien in den USA sind wieder einer nüchternen Betrachtungsweise gewichen", kommentierte Analyst Timo Emden von Emden Research. Nach seiner Einschätzung überwiegen Sorgen, dass die US-Zölle die Inflation befeuern und die Hoffnung auf eine Zinssenkung ausbremsen könnte.

Wer­bung

Starke Schwankungen sind beim Bitcoin nicht ungewöhnlich. Mittel- und langfristig befindet sich der Bitcoin im Aufwind. Alleine seit der Wahl von Donald Trump, der als Förderer von Digitalwährungen gilt, zum US-Präsidenten im vergangenen November stieg der Kurs um mehr als 60 Prozent. Zuletzt hatte der Bitcoin Mitte August ein Rekordhoch bei über 124.000 Dollar erreicht./jkr/zb/mis