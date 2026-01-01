DAX24.472 +0,7%Est505.920 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,68 -3,2%Nas23.685 -0,7%Bitcoin68.907 -2,5%Euro1,1913 -0,5%Öl69,94 -1,3%Gold5.047 -6,2%
ROUNDUP: Deutsche Wirtschaft wächst Ende 2025 stärker als gedacht

30.01.26 10:24 Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft geht mit etwas mehr Rückenwind ins laufende Jahr: Im Schlussquartal 2025 legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal etwas stärker zu als zunächst angenommen. 0,3 Prozent Plus ergaben neueste Berechnungen des Statistischen Bundesamtes. Analysten hatten im Schnitt nur ein Wachstum von 0,2 Prozent erwartet.

In einer ersten Annahme war die Wiesbadener Behörde von 0,2 Prozent Wirtschaftswachstum ausgegangen. Vor allem die privaten und die staatlichen Konsumausgaben nahmen zu, wie die Statistiker erläuterten.

Für das Gesamtjahr 2025 bestätigte die Wiesbadener Behörde frühere Angaben: Mit 0,2 Prozent Plus schrammte Deutschland knapp am dritten Jahr ohne Wirtschaftswachstum vorbei. In den Jahren 2023 (minus 0,9 Prozent) und 2024 (minus 0,5 Prozent) war Europas größte Volkswirtschaft in die Rezession gerutscht.

Bringen staatliche Milliarden die Konjunktur in Schwung?

Im laufenden Jahr dürften staatliche Milliardenausgaben für Infrastruktur wie Straßen und Schienen sowie für Verteidigung für Auftrieb sorgen. Helfen dürfte der Konjunktur auch, dass es 2026 mehr Arbeitstage gibt, weil mehr Feiertage auf ein Wochenende fallen. So rechnet etwa der Internationale Währungsfonds (IWF) damit, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr um 1,1 Prozent wachsen wird. Die Bundesregierung erwartet ein Plus von 1,0 Prozent.

Einen spürbaren Aufschwung erwarten Ökonomen erst ab 2027, wenn die gewaltigen Summen, die der Staat in die Hand nimmt, ihre volle Wirkung entfalten. Damit jedoch die Lockerung der Schuldenbremse und die so ermöglichten Ausgaben kein Strohfeuer erzeugen, seien Reformen zwingend.

Exporte unter Druck

Für Unsicherheit sorgt weiterhin US-Präsident Donald Trump, der immer wieder mit neuen Zöllen droht. Im vergangenen Jahr ließen höhere Zölle die Ausfuhren "Made in Germany" in Deutschlands wichtigstes Exportland USA einbrechen. Die Exporte schrumpften um 0,3 Prozent und damit das dritte Jahr in Folge. Auch die Konkurrenz aus China macht der Exportnation Deutschland zu schaffen. Das belastet die Industrie, wo insbesondere im Autobau Zehntausende Stellen gestrichen wurden./ben/als/DP/jha