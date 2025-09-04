DAX23.672 +0,8%ESt505.336 +0,9%Top 10 Crypto15,76 -0,5%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.644 +0,1%Euro1,1646 ±0,0%Öl67,79 -1,9%Gold3.543 +0,3%
ROUNDUP: Deutschland und Indien kündigen intensivere Kooperation an

03.09.25 12:41 Uhr

NEU-DELHI (dpa-AFX) - Deutschland und Indien wollen ihre Zusammenarbeit angesichts der aggressiven Zoll- und Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump intensiver gestalten. "Wir wollen die Herausforderungen, mit dem unsere beiden Länder konfrontiert sind, gemeinsam angehen und die Zusammenarbeit stärken", sagte Außenminister Johann Wadephul (CDU) bei einem Treffen mit seinem Amtskollegen Subrahmanyam Jaishankar in der Hauptstadt Neu-Delhi.

Indien habe als aufstrebende Wirtschaftsmacht, bevölkerungsreichstes Land und größte Demokratie der Erde geostrategisch eine besondere Bedeutung, sagte Wadephul. "Gerade wirtschaftlich haben unsere beiden Länder viel zu gewinnen, wenn wir unsere Zusammenarbeit ausbauen."

Wadephul und Jaishankar äußerten die Hoffnung, den bilateralen Handel verdoppeln zu können. Aus Sicht beider Minister soll dazu auch das geplante Freihandelsabkommen der EU mit Indien beitragen./bk/dg/DP/jha