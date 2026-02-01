DAX24.869 +0,1%Est506.002 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5900 +2,1%Nas22.597 -2,0%Bitcoin56.440 +1,2%Euro1,1854 -0,1%Öl67,87 +0,5%Gold4.964 +0,9%
ROUNDUP: Flughafen Köln/Bonn nach Sperrung wieder offen

13.02.26 10:06 Uhr

KÖLN (dpa-AFX) - Nach einem Sicherheitsvorfall und einer teilweisen Sperrung hat der Flughafen Köln/Bonn am Vormittag wieder geöffnet. "Die Flugreisenden strömen jetzt in den Bereich der Luftsicherheitskontrollstelle, werden erneut kontrolliert und können dann ihre Flugreise antreten", sagte ein Sprecher der Bundespolizei der Deutschen Presse-Agentur.

Zuvor waren die Sicherheitsbereiche der Terminals 1 und 2 für eine Überprüfung geschlossen worden. Dem Vernehmen nach war eine Tasche, die beim Durchleuchten als verdächtig eingestuft worden war und deshalb noch einmal extra kontrolliert werden sollte, doch direkt an den Besitzer ausgehändigt worden. Inwieweit dies mit einer am Vortag neu eingeführten Sicherheitstechnik zusammenhängt, soll untersucht werden.

Ein Sprecher des Flughafens sagte, etwa zweieinhalb Stunden seien durch die polizeiliche Maßnahme keine Abflüge möglich gewesen. Etwa ein Dutzend Flüge seien davon betroffen gewesen. Diese würden sich nun verspäten, von Streichungen sei ihm bisher aber nichts bekannt. Landungen seien von der Sperrung des Sicherheitsbereichs nicht betroffen gewesen, diese hätten stattfinden können, so er Sprecher./cd/DP/jha