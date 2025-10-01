DAX24.085 +0,9%Est505.575 +0,8%MSCI World4.310 +0,1%Top 10 Crypto16,13 +1,8%Nas22.641 -0,1%Bitcoin99.837 +2,8%Euro1,1745 +0,1%Öl65,50 -2,3%Gold3.876 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Wolfspeed A41JEH Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Amazon 906866 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX stark - über 24.000 Punkten -- Zurückhaltung an US-Börsen -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Volatus Aerospace sichert Batterielieferungen - Aktie legt kräftig zu Volatus Aerospace sichert Batterielieferungen - Aktie legt kräftig zu
Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bleibt BNP Paribas weiter das beste Zertifikatehaus in Deutschland? Entscheiden Sie hier und ergreifen Sie dabei die Chance auf eine Reise nach Berlin.

ROUNDUP: Klingbeil und Reiche wollen Jobs in Stahlindustrie sichern

01.10.25 17:03 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die deutsche Stahlindustrie ist schwer unter Druck, es geht um tausende von Arbeitsplätzen - die Bundesregierung stellt konkrete Hilfen in Aussicht. Ein zentrales Instrument soll ein staatlich subventionierter günstigerer Industriestrompreis sein. Dafür wollen Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) und Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) den Weg frei machen.

Wer­bung

Die EU-Kommission muss zustimmen. Sie hat unter bestimmten Voraussetzungen direkte staatliche Subventionen erlaubt, um Strompreise für energieintensive Unternehmen zu senken. Reiche sagte, die Verhandlungen mit der Kommission sollten bis zum Ende des Jahres abgeschlossen sein. Dabei geht es um die konkrete Ausgestaltung des Industriestrompreises.

Klingbeil und Reiche sowie Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) kamen im Finanzministerium mit Stahl-Betriebsräten sowie Gewerkschaften zusammen. Das Treffen dient als Vorbereitung für den von Kanzler Friedrich Merz (CDU) angekündigten "Stahlgipfel" im Herbst.

Unternehmen sollen Planungssicherheit bekommen

Reiche sagte, die Unternehmen müssten zu Beginn des Jahres 2026 wissen, dass der Industriestrompreis komme. Die Erstattung solle dann rückwirkend mit dem Haushalt 2027 erfolgen. Die Koalition bekenne sich zum Industriestrompreis und wolle ihn mit "aller politischen Durchsetzungskraft" umsetzen.

Wer­bung

Klingbeil sprach von einem wichtigen Projekt. Er könne noch keine Summe nennen. Der Finanzminister machte aber deutlich, für einen Industriestrompreis würden im Klima- und Transformationsfonds - einem Sondertopf des Bundes - die entsprechenden Mittel zur Verfügung gestellt werden. Es gehe darum, einer wichtigen Industrie zu helfen.

Kriselnde Branche

Die deutsche Stahlindustrie leidet unter der Krise in Abnehmerbranchen, vor allem der Autoindustrie. Hinzu kommen gestiegene Energiepreise, Billigimporte vor allem aus China und die Kosten für den Umbau hin zu einer klimafreundlicheren Stahlproduktion.

Auch hohe Zölle auf Stahlimporte in die USA machen der Branche zu schaffen. Bas nannte die Lage sehr prekär. "Wir haben die ersten Zulieferer, die sagen, dass sie Arbeitsplätze abbauen in der Stahlbranche."

Wer­bung

Industriestrompreis soll helfen

Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Yasmin Fahimi, sagte, Investoren bräuchten Klarheit darüber, ob der Stahl in Deutschland eine Zukunft habe, Unternehmen bräuchten mehr Planungssicherheit. Die Erwartungshaltung sei, dass beim Industriestrompreis ein Zielkorridor gelinge, der bei fünf Cent pro Kilowattstunde liege.

Nach den Worten von Jürgen Kerner, Zweiter Vorsitzender der IG Metall, muss spätestens zum 1. Januar 2026 ein Industriestrompreis in Höhe von maximal 5 Cent pro Kilowattstunde kommen. Die Bundesregierung müsse schnell und entschlossen handeln, um die Stahlbranche als Grundstoffindustrie zu stabilisieren und damit den Industriestandort Deutschland zu stärken.

Nach Angaben des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft liegt der durchschnittliche Strompreis bei Neuabschlüssen für kleine und mittlere Industriebetriebe derzeit bei bis zu 18 Cent pro Kilowattstunde.

Bei großen Industriebetrieben mit langfristigen direkten Lieferverträgen kann es laut IG Metall anders aussehen. Es gebe daneben bereits Vergünstigungen wie reduzierte Netzentgelte. Dennoch liege auch bei ihnen der Strompreis weit über 5 Cent pro Kilowattstunde und damit weit über einem international wettbewerbsfähigen Niveau.

Weitere Maßnahmen geplant

Klingbeil sagte mit Blick auf einen Schutz der EU-Stahlbranche vor Billigimporten aus dem Ausland: "Wenn wir das Ziel haben, eine starke europäische, deutsche Stahlindustrie zu haben, dann müssen wir auch über entsprechende Maßnahmen nachdenken." Der Finanzminister sprach von einem "gesunden europäischen Patriotismus". Man dürfe sich nicht von Staaten wie China abhängig machen.

Heimischen Stahl bei Investitionen bevorzugen?

Klingbeil brachte einen anderen Vorschlag ins Spiel. Mit Blick auf das Sondervermögen für zusätzliche Milliarden-Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur stellte der SPD-Chef die Frage, warum es eigentlich nicht ein klares Bekenntnis gebe, dass dabei bevorzugt heimischer Stahl verwendet werde./hoe/DP/he