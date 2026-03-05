DAX24.205 +1,7%Est505.871 +1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4400 +7,5%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.757 +6,7%Euro1,1642 +0,2%Öl81,98 ±0,0%Gold5.141 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Kursrutsch: DAX schließt höher über 24.200 Punkten -- US-Börsen letztlich im Plus -- Bayer: Gericht genehmigt Glyphosat-Deal mit Klägern vorerst -- Rheinmetall, NVIDIA, Moderna, Bitcoin im Fokus
Top News
Ausblick: Rigetti Computing vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: Rigetti Computing vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Ausblick: Kroger präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Kroger präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Libanon: Mehr als 70 Tote durch israelische Angriffe

04.03.26 21:04 Uhr

BEIRUT (dpa-AFX) - Bei den jüngsten israelischen Angriffen auf Stellungen der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon sind nach libanesischen Behördenangaben 72 Menschen getötet worden. 437 Menschen seien verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Beirut mit.

Wer­bung

Die Hisbollah hatte in der Nacht zu Montag begonnen, als Reaktion auf die Tötung des iranischen obersten Führers Ali Chamenei Raketen auf Israel zu schießen. Seitdem greift auch Israels Militär in mehreren Teilen des Landes wieder regelmäßig an, unter anderem auch in denen als Dahija bekannten Vororten Beiruts.

Seit den jüngsten Angriffen hätten sich bereits mindestens 80.000 Menschen in Notunterkünften im Libanon registriert, sagte der Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres in New York unter Berufung auf Angaben der Regierung. Man gehe aber davon aus, dass das nur ein Bruchteil der tatsächlich von Kämpfen Vertriebenen sei./arj/DP/jha