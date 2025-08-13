DAX24.287 +0,4%ESt505.402 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -0,6%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin103.456 -1,8%Euro1,1693 -0,1%Öl65,64 -0,2%Gold3.357 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 Lilium A3CYXP Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX fester -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Volatus Aerospace, BYD, D-Wave, Alibaba, TUI, Infineon, thyssenkrupp, Bitcoin im Fokus
Top News
Aktienempfehlung RWE-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Aktienempfehlung RWE-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Investment-Tipp: So bewertet UBS AG die Bayer-Aktie Investment-Tipp: So bewertet UBS AG die Bayer-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: MLP hält Umsatz stabil - Gewinneinbruch

14.08.25 11:51 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
MLP SE
7,74 EUR -0,36 EUR -4,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

WIESLOCH (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister MLP (MLP SE) hat im zweiten Quartal auch unter dem Strich einen Gewinneinbruch hinnehmen müssen. Der Überschuss sank von 11,3 Millionen Euro vor einem Jahr auf 1,3 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage endgültiger Geschäftszahlen für das zweite Quartal mitteilte. Bereits Ende Juli hatte MLP sich zum Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) geäußert und dabei von Belastungen durch das gesunkene Zinsniveau, niedrigere erfolgsabhängige Vergütungen sowie höhere Investitionen in die IT-Infrastruktur sowie in IT-Beratungsleistungen berichtet. Das Ebit fiel daher um fast 60 Prozent auf 4,9 Millionen Euro, während sich der Umsatz mit gut 228 Millionen Euro fast stabil hielt.

Wer­bung

Wie ebenfalls seit Ende Juli bekannt, soll es im zweiten Halbjahr aber wieder besser laufen. So bestätigte MLP das Jahresziel eines Ebit von 100 bis 110 Millionen Euro, nachdem hier nach den ersten sechs Monaten 42,7 Millionen Euro zu Buche stehen.

An der Börse gerieten die Aktien des Finanzdienstleisters am Donnerstag unter Druck. Ihr Kurs fiel gegen Mittag um knapp fünf Prozent auf 7,71 Euro und damit auf ein Tief seit April, was einen der letzten Plätze im Nebenwerteindex SDAX bedeutete. 2025 steht damit aber immer noch ein Plus von rund einem Viertel zu Buche./mis/stk/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf MLP

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MLP

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu MLP SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu MLP SE

DatumRatingAnalyst
13.08.2021MLP SE BuyHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
02.06.2021MLP SE buyHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
20.04.2021MLP SE buyHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
29.03.2021MLP SE HaltenIndependent Research GmbH
11.06.2020MLP SE buyHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
DatumRatingAnalyst
13.08.2021MLP SE BuyHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
02.06.2021MLP SE buyHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
20.04.2021MLP SE buyHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
11.06.2020MLP SE buyHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
15.05.2018MLP SE buyequinet AG
DatumRatingAnalyst
29.03.2021MLP SE HaltenIndependent Research GmbH
17.05.2018MLP SE HaltenIndependent Research GmbH
02.03.2018MLP SE HaltenIndependent Research GmbH
16.11.2017MLP SE HaltenIndependent Research GmbH
15.08.2017MLP HaltenIndependent Research GmbH
DatumRatingAnalyst
04.11.2014MLP VerkaufenBankhaus Lampe KG
19.05.2014MLP VerkaufenBankhaus Lampe KG
06.05.2014MLP VerkaufenBankhaus Lampe KG
06.03.2014MLP VerkaufenBankhaus Lampe KG
21.02.2014MLP verkaufenHSBC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MLP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen