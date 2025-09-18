DAX23.416 +0,4%ESt505.379 +0,1%Top 10 Crypto16,10 -1,2%Dow45.995 +0,5%Nas22.252 -0,4%Bitcoin98.065 -0,3%Euro1,1849 -0,1%Öl68,36 -0,2%Gold3.681 -0,2%
ROUNDUP/Palästinenser: Viele Tote in Gaza - Israel: Dutzende Ziele

17.09.25 14:35 Uhr

GAZA (dpa-AFX) - Im Gazastreifen hat es bei israelischen Angriffen palästinensischen Angaben zufolge erneut viele Todesopfer gegeben. Seit dem Morgen seien 45 Menschen ums Leben gekommen, darunter 32 in der Stadt Gaza, hieß aus medizinischen Kreisen. Unter den Opfern soll laut der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa auch eine schwangere Frau gewesen sein.

Israels Armee erklärte unterdessen, sie habe in der Stadt Gaza in den vergangenen zwei Tagen mehr als 150 Ziele angegriffen, darunter "Terroristen" und "militärische Strukturen". Mehrere israelische Medien berichteten unter Berufung auf die Armee, die Luftwaffe habe in der Nacht rund 50 Ziele im Gazastreifen ins Visier genommen, darunter Tunnel und militärisch genutzte Gebäude. Die meisten Angriffe soll es demnach in der Stadt Gaza gegeben haben, wo Israel seit der Nacht auf Dienstag auch eine große Bodenoffensive durchführt.

Die Angaben beider Seiten ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen./cir/DP/jha