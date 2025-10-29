DAX24.269 ±-0,0%Est505.730 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,40 +2,6%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.263 +0,3%Euro1,1636 -0,1%Öl64,75 +0,5%Gold4.020 +2,0%
ROUNDUP: 'Pille danach' in England ab sofort kostenlos erhältlich

29.10.25 11:45 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Die "Pille danach" ist in England ab sofort kostenlos in Apotheken erhältlich. In fast 10.000 Apotheken im Land können die Menschen das Notfallmedikament nun ohne vorherigen Besuch bei einem Arzt oder in einer Klinik und ohne Bezahlung bekommen, wie die Nachrichtenagentur PA berichtet.

Die "Pille danach" ist eine Hormontablette zur Verhütung im Notfall, die eine ungewollte Schwangerschaft verhindern kann. Bislang war sie in England jedoch nur über den Hausarzt und Kliniken für sexuelle Gesundheit kostenfrei erhältlich. Einige Bezirke kamen jedoch für die Kosten auf.

Die Maßnahme wurde bereits im März von der britischen Labour-Regierung angekündigt. Sie erhofft sich damaligen Berichten zufolge dadurch auch eine Entlastung der Hausärzte, die sich dann anderen Patienten widmen können.

In Deutschland nicht kostenfrei

Die nationale klinische Direktorin für Frauengesundheit beim NHS England, Sue Mann, sprach laut PA von "einer der größten Veränderungen im Bereich der sexuellen Gesundheitsdienste seit den 1960er Jahren". Die Maßnahme sei ein "Game-Changer" in der reproduktiven Gesundheitsversorgung für Frauen. Der NHS (National Health Service) ist der britische Gesundheitsdienst.

In Deutschland ist die "Pille danach" ohne Rezept in Apotheken zu bekommen. Sie kostet nach Angaben des Verbands Pro Familia je nach Produkt zwischen 16 und 35 Euro - mit einem vorab besorgten ärztlichen Rezept ist sie für Unter-22-Jährige kostenlos. Bei 18- bis 21-Jährigen wird in der Apotheke die auch sonst übliche Zuzahlung von 5 Euro fällig. Anfang des Jahres schaffte die Ampel-Koalition die Altersgrenze von 22 Jahren für die Abgabe auf Kassenkosten ab, wenn es Hinweise auf sexuellen Missbrauch oder eine Vergewaltigung gibt./pba/DP/jha