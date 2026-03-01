DAX23.304 -1,2%Est505.631 -1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0000 +3,8%Nas22.118 -1,2%Bitcoin59.386 +3,6%Euro1,1583 +0,4%Öl101,7 +9,0%Gold5.095 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreisanstieg: DAX schwach - 23.000 Punkte aber zurückerobert -- US-Börsen mit Verlusten erwartet -- Gabler-IPO, Lufthansa, TUI, OHB, NVIDIA, DroneShield, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Ausblick: HUGO BOSS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: HUGO BOSS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Reisebranche unter Druck: Ölpreishausse lässt Aktien von Lufthansa und TUI einbrechen - auch US-Airline-Aktien in Rot Reisebranche unter Druck: Ölpreishausse lässt Aktien von Lufthansa und TUI einbrechen - auch US-Airline-Aktien in Rot
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Teheran erneut von Explosionen erschüttert

09.03.26 12:52 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Die iranische Hauptstadt Teheran ist erneut Ziel einer Angriffswelle. Über der Metropole waren nach Angaben von Augenzeugen Kampfjets zu hören, die sich aus dem Norden über die Gipfel des Albors-Gebirges näherten. Laute Explosionen erschütterten die Stadt, wie Bewohner am Montag berichteten.

Wer­bung

Die israelische Armee teilte mit, sie habe eine großangelegte Angriffswelle gegen Infrastruktur der iranischen Führung in den Städten Teheran und Isfahan sowie im Süden des Landes begonnen. Berichte über Opfer gab es zunächst nicht.

Infolge der israelisch-amerikanischen Angriffe im Iran haben die Behörden seit Kriegsbeginn mindestens 1.200 Tote gemeldet. Mehr als 10.000 Menschen wurden verletzt, wie der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Hossein Kermanpur, mitteilte. Die Zahlen lassen sich nicht unabhängig überprüfen./arb/DP/nas