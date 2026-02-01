DAX24.781 -0,1%Est505.995 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7400 -5,0%Nas23.113 -2,0%Bitcoin63.364 -5,1%Euro1,1817 +0,2%Öl67,46 +1,7%Gold4.929 +5,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 PayPal A14R7U Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Zalando ZAL111 Infineon 623100 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street in Rot -- Palantir knackt Milliardenumsatz -- Santander kauft Webster Financial für Milliardensumme -- PayPal, BioNTech, Siemens Energy, Novo Nordisk im Fokus
Top News
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Abend So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Abend
Airbnb-Aktie sackt ab: EU will Städten schärfere Regeln für Ferienwohnungen ermöglichen Airbnb-Aktie sackt ab: EU will Städten schärfere Regeln für Ferienwohnungen ermöglichen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Hilf uns, finanzen.net zu verbessern. Nimm an unserer anonymen Umfrage teil - es dauert nur ein paar Minuten.

ROUNDUP: US-Parlament ebnet Weg für Ende des Shutdowns

03.02.26 20:21 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der US-Kongress hat im Haushaltsstreit den Weg für ein Ende des teilweisen Regierungsstillstands freigemacht. Das Repräsentantenhaus billigte in einer knappen Abstimmung ein Finanzierungspaket, nachdem der Senat als zweite Parlamentskammer bereits zugestimmt hatte. Mit dem Beschluss sind die parlamentarischen Hürden genommen - der Shutdown kann jedoch formell erst dann beendet werden, sobald US-Präsident Donald Trump das Gesetz unterzeichnet hat.

Wer­bung

Trump hatte zuvor auf ein schnelles Ende des Regierungsstillstands gedrängt. Das Land könne keinen weiteren langen Shutdown ertragen, schrieb er am Montag auf seiner Plattform Truth Social. Er verwies dabei auf den 43 Tage währenden Stillstand Ende des vergangenen Jahres und kündigte an, das Finanzierungspaket nach der Abstimmung umgehend zu unterzeichnen.

Hintergrund des neuen Streits ist die Finanzierung des Heimatschutzministeriums. Zu dessen Aufgaben zählen unter anderem umstrittene Einsätze von Bundesbehörden gegen Migranten. Im Januar kamen bei zwei solchen Einsätzen in Minneapolis zwei US-Bürger ums Leben. Das nun verabschiedete Paket sieht für das Ministerium eine befristete Übergangsfinanzierung vor, während andere Ressorts bis zum Ende des Haushaltsjahres abgesichert werden./hae/DP/he