DAX24.226 +0,1%Est505.666 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 -0,1%Nas23.199 +1,1%Bitcoin95.359 +0,7%Euro1,1626 +0,1%Öl66,38 +0,6%Gold4.106 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Intel 855681 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Blick: DAX unentschlossen -- Wall Street startet höher -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Trump und Xi vor Handelsgesprächen zuversichtlich - Kanada nimmt nach Gesprächsabbruch GM und Stellantis ins Visier Trump und Xi vor Handelsgesprächen zuversichtlich - Kanada nimmt nach Gesprächsabbruch GM und Stellantis ins Visier
Dow-Aktie legt zweistellig zu: Ergebnis trotz Umsatzrückgang besser als erwartet Dow-Aktie legt zweistellig zu: Ergebnis trotz Umsatzrückgang besser als erwartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!

ROUNDUP/USA: Inflationsrate steigt moderater als erwartet

24.10.25 15:22 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich die Inflation im September weniger als erwartet verstärkt. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 3,0 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Im August hatte die Inflationsrate 2,9 Prozent betragen. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt einen Anstieg auf 3,1 Prozent erwartet.

Wer­bung

Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise in der größten Volkswirtschaft der Welt um 0,3 Prozent. Hier war ein Anstieg um 0,4 Prozent erwartet worden.

Die Kerninflation, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, ging im Jahresvergleich von 3,1 auf 3,0 Prozent zurück. Analysten hatten einen unveränderten Wert erwartet.

Die Daten wurden verspätet veröffentlicht. Grund ist die teilweise Schließung von Regierungsbehörden (Shutdown). Die Verbraucherpreisdaten wurden trotz des Shutdowns veröffentlicht, da sie etwa auch für die Berechnung von Sozialausgaben benötigt werden. Laut Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg werden im November wohl keine Verbraucherpreisdaten veröffentlicht.

Wer­bung

Die aggressive Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump hat offenbar noch keine starken Auswirkungen auf die Preisentwicklung. "Der Preisauftrieb in den USA zeigt sich auch im September vergleichsweise zurückhaltend, gemessen am Ausmaß der vergangenen Anhebung der US-Importzölle", kommentierte Volkswirt Elmar Völker von der Landesbank Baden-Württemberg. Deren Effekte kämen bisher noch immer nur gedämpft bei den Verbrauchern an.

Die Inflation liegt aber immer noch über dem mittelfristigen Inflationsziel der US-Notenbank von zwei Prozent. Trotzdem gehen Ökonomen für die kommende Woche fest von einer erneuten Leitzinssenkung um 0,25 Prozentpunkte aus. Diese Erwartung wird vor allem mit dem schwächelnden Arbeitsmarkt begründet. Allerdings wurden wegen des Shutdowns zuletzt auch keine Arbeitsmarktdaten veröffentlicht.

"Eine Zinssenkung in der kommenden Woche ist gesetzt", schreibt Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Zudem erwarte er im Dezember eine erneute Lockerung der Geldpolitik. "Ob es im kommenden Jahr zu weiteren deutlichen Zinssenkungen kommt, dürfte derweil davon abhängig sein, wie sich die Zölle auf den weiteren Teuerungsverlauf durchschlagen."

Wer­bung

Die Finanzmärkte reagierten auf die Daten, da sie die Zinssenkungserwartungen verstärkten. So geriet der US-Dollar zu allen wichtigen Währung unter Druck. Die Renditen von US-Staatsanleihen gaben nach. Der deutsche Leitindex DAX legte vorübergehend etwas zu./jsl/la/jha/