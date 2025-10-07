Rubrik Aktie News: Rubrik am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Rubrik gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Rubrik befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,6 Prozent auf 80,89 USD ab.

Das Papier von Rubrik gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 80,89 USD abwärts. Bei 80,08 USD markierte die Rubrik-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 82,66 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 76.869 Rubrik-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.06.2025 bei 102,38 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,57 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 32,59 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2024). Derzeit notiert die Rubrik-Aktie damit 148,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Rubrik-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 09.09.2025 hat Rubrik die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Rubrik hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,98 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rubrik in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 309,86 Mio. USD im Vergleich zu 204,95 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Rubrik-Bilanz für Q3 2026 wird am 04.12.2025 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Rubrik 2026 einen Verlust in Höhe von -0,478 USD je Aktie ausweisen dürften.

