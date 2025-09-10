Rubrik verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Rubrik präsentierte am 09.09.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,49 USD gegenüber -0,980 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rubrik in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 309,9 Millionen USD im Vergleich zu 205,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net