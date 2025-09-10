Rubrik verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Rubrik präsentierte am 09.09.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,49 USD gegenüber -0,980 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rubrik in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 309,9 Millionen USD im Vergleich zu 205,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Rubrik und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Rubrik
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rubrik
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Rubrik
Analysen zu Rubrik
Keine Analysen gefunden.