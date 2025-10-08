DAX24.618 +1,0%Est505.648 +0,6%MSCI World4.346 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.931 +0,6%Bitcoin105.351 +1,0%Euro1,1633 -0,2%Öl66,05 +0,5%Gold4.042 +1,5%
Rubrik Aktie News: Rubrik präsentiert sich am Nachmittag stärker

08.10.25 16:10 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rubrik. Das Papier von Rubrik legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,0 Prozent auf 81,08 USD.

Die Rubrik-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 81,08 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Rubrik-Aktie bei 81,88 USD. Bei 80,34 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 50.868 Rubrik-Aktien den Besitzer.

Am 07.06.2025 markierte das Papier bei 102,38 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 26,28 Prozent Plus fehlen der Rubrik-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,89 USD. Der aktuelle Kurs der Rubrik-Aktie ist somit 59,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Rubrik gewährte am 09.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,49 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rubrik -0,98 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 309,86 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 204,95 Mio. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Rubrik am 04.12.2025 präsentieren.

In der Rubrik-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,478 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

