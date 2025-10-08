Rubrik Aktie News: Rubrik verteuert sich am Abend

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Rubrik gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die Rubrik-Papiere zuletzt 4,7 Prozent.

Um 20:05 Uhr stieg die Rubrik-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 4,7 Prozent auf 83,27 USD. Die Rubrik-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 84,20 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 80,34 USD. Zuletzt wechselten 291.715 Rubrik-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 102,38 USD erreichte der Titel am 07.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rubrik-Aktie derzeit noch 22,95 Prozent Luft nach oben. Am 09.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,89 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 60,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rubrik-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Rubrik-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 09.09.2025 legte Rubrik die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,49 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,98 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 309,86 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 51,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 204,95 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Rubrik am 04.12.2025 präsentieren.

2026 dürfte Rubrik einen Verlust von -0,478 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rubrik-Aktie

Rubrik-Aktie springt am ersten Handelstag nach oben

Fokus auf Cybersicherheit: Microsoft-Partner Rubrik plant Börsengang

SHEIN, Reddit und Co. offenbar vor Börsengang: Kommt es nun zu einer IPO-Renaissance?