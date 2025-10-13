Rubrik Aktie News: Rubrik verteuert sich am Montagnachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Rubrik zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Rubrik-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,9 Prozent auf 84,75 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Rubrik zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,9 Prozent auf 84,75 USD. Zwischenzeitlich stieg die Rubrik-Aktie sogar auf 85,17 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 85,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 54.778 Rubrik-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 102,38 USD erreichte der Titel am 07.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Rubrik-Aktie damit 17,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2024 (37,40 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 55,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rubrik-Aktie.

Rubrik-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 09.09.2025 äußerte sich Rubrik zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,49 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Rubrik im vergangenen Quartal 309,86 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 51,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rubrik 204,95 Mio. USD umsetzen können.

Rubrik wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 04.12.2025 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Rubrik 2026 einen Verlust in Höhe von -0,478 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rubrik-Aktie

Rubrik-Aktie springt am ersten Handelstag nach oben

Fokus auf Cybersicherheit: Microsoft-Partner Rubrik plant Börsengang

SHEIN, Reddit und Co. offenbar vor Börsengang: Kommt es nun zu einer IPO-Renaissance?