Rubrik Aktie News: Rubrik tendiert am Montagabend fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Rubrik. Zuletzt sprang die Rubrik-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 83,39 USD zu.

Das Papier von Rubrik legte um 20:05 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,3 Prozent auf 83,39 USD. In der Spitze gewann die Rubrik-Aktie bis auf 85,17 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 85,00 USD. Bisher wurden via New York 304.172 Rubrik-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 102,38 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,77 Prozent könnte die Rubrik-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2024 bei 37,40 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rubrik-Aktie 122,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Rubrik ließ sich am 09.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,49 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 51,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 309,86 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 204,95 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Rubrik wird am 04.12.2025 gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,478 USD je Aktie in den Rubrik-Büchern.

