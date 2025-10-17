DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.297 +0,1%Top 10 Crypto14,21 -4,8%Nas22.680 +0,5%Bitcoin91.390 -1,1%Euro1,1671 -0,2%Öl61,29 +0,4%Gold4.227 -2,3%
Fokus auf Aktienkurs

Rubrik Aktie News: Anleger schicken Rubrik am Freitagabend auf rotes Terrain

17.10.25 20:23 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Rubrik. Die Rubrik-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 77,06 USD abwärts.

Die Rubrik-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 77,06 USD abwärts. In der Spitze büßte die Rubrik-Aktie bis auf 75,74 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 77,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 272.740 Rubrik-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 102,38 USD erreichte der Titel am 07.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rubrik-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2024 auf bis zu 37,40 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 51,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Rubrik-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 09.09.2025 hat Rubrik in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Rubrik vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,49 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,98 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 51,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 309,86 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 204,95 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.12.2025 terminiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,478 USD je Rubrik-Aktie.

Redaktion finanzen.net

