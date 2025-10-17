Rubrik Aktie News: Rubrik am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Rubrik gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rubrik-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 77,44 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 77,44 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Rubrik-Aktie bis auf 76,47 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 77,00 USD. Der Tagesumsatz der Rubrik-Aktie belief sich zuletzt auf 137.844 Aktien.

Am 07.06.2025 markierte das Papier bei 102,38 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 32,21 Prozent Plus fehlen der Rubrik-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2024 bei 37,40 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rubrik-Aktie 51,70 Prozent sinken.

Für Rubrik-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Rubrik gewährte am 09.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,98 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 51,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 204,95 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 309,86 Mio. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Rubrik am 04.12.2025 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Rubrik 2026 einen Verlust in Höhe von -0,478 USD je Aktie ausweisen dürften.

