Blick auf Rubrik-Kurs

Rubrik Aktie News: Rubrik tendiert am Montagabend fester

20.10.25 20:23 Uhr
Rubrik Aktie News: Rubrik tendiert am Montagabend fester

Die Aktie von Rubrik zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Rubrik-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 78,54 USD.

Im New York-Handel gewannen die Rubrik-Papiere um 20:07 Uhr 1,7 Prozent. Bei 79,30 USD markierte die Rubrik-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 78,66 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 111.675 Rubrik-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 102,38 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,35 Prozent hinzugewinnen. Am 24.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,40 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 52,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Rubrik-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rubrik am 09.09.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,49 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,98 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Rubrik im vergangenen Quartal 309,86 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 51,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rubrik 204,95 Mio. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Rubrik am 04.12.2025 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Rubrik 2026 einen Verlust in Höhe von -0,478 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

