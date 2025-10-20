DAX24.291 +1,9%Est505.687 +1,4%MSCI World4.342 +1,1%Top 10 Crypto15,17 +6,2%Nas22.994 +1,4%Bitcoin95.646 +2,6%Euro1,1656 -0,1%Öl60,40 -1,5%Gold4.350 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX letztlich wieder über 24.000-Punkte-Marke -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Erholung zum Wochenstart: DAX schließt nach massiver Talfahrt wieder über 24.000 Punkten Erholung zum Wochenstart: DAX schließt nach massiver Talfahrt wieder über 24.000 Punkten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
Aktienkurs im Fokus

Rubrik Aktie News: Rubrik zeigt sich am Nachmittag freundlich

20.10.25 16:09 Uhr
Rubrik Aktie News: Rubrik zeigt sich am Nachmittag freundlich

Die Aktie von Rubrik gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Rubrik-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 79,03 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rubrik
66,50 EUR 1,00 EUR 1,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Rubrik konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,3 Prozent auf 79,03 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rubrik-Aktie bisher bei 79,30 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 78,66 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 38.700 Rubrik-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,38 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rubrik-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2024 Kursverluste bis auf 37,40 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Rubrik-Aktie damit 111,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Rubrik-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rubrik am 09.09.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,49 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,98 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 309,86 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 51,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 204,95 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 04.12.2025 dürfte Rubrik Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,478 USD je Rubrik-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rubrik-Aktie

Rubrik-Aktie springt am ersten Handelstag nach oben

Fokus auf Cybersicherheit: Microsoft-Partner Rubrik plant Börsengang

SHEIN, Reddit und Co. offenbar vor Börsengang: Kommt es nun zu einer IPO-Renaissance?

In eigener Sache

Übrigens: Rubrik und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rubrik

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rubrik

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rubrik

DatumMeistgelesen
Wer­bung