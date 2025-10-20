Rubrik Aktie News: Rubrik zeigt sich am Nachmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Rubrik gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Rubrik-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 79,03 USD.

Das Papier von Rubrik konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,3 Prozent auf 79,03 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rubrik-Aktie bisher bei 79,30 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 78,66 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 38.700 Rubrik-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,38 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rubrik-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2024 Kursverluste bis auf 37,40 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Rubrik-Aktie damit 111,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Rubrik-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rubrik am 09.09.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,49 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,98 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 309,86 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 51,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 204,95 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 04.12.2025 dürfte Rubrik Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,478 USD je Rubrik-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

