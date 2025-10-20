Rubrik Aktie News: Rubrik zeigt sich am Nachmittag freundlich
Die Aktie von Rubrik gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Rubrik-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 79,03 USD.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Rubrik konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,3 Prozent auf 79,03 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rubrik-Aktie bisher bei 79,30 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 78,66 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 38.700 Rubrik-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 07.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,38 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rubrik-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2024 Kursverluste bis auf 37,40 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Rubrik-Aktie damit 111,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Rubrik-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.
Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rubrik am 09.09.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,49 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,98 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 309,86 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 51,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 204,95 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 04.12.2025 dürfte Rubrik Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,478 USD je Rubrik-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Rubrik-Aktie
Rubrik-Aktie springt am ersten Handelstag nach oben
Fokus auf Cybersicherheit: Microsoft-Partner Rubrik plant Börsengang
SHEIN, Reddit und Co. offenbar vor Börsengang: Kommt es nun zu einer IPO-Renaissance?
Übrigens: Rubrik und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Rubrik
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rubrik
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: laviana / Shutterstock.com
Nachrichten zu Rubrik
Analysen zu Rubrik
Keine Analysen gefunden.