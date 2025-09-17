Rubrik Aktie News: Rubrik am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Rubrik gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Rubrik legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 3,4 Prozent auf 76,38 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rubrik nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 3,4 Prozent auf 76,38 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rubrik-Aktie bei 76,50 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 75,74 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 119.382 Rubrik-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.06.2025 bei 102,38 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rubrik-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2024 (30,35 USD). Der derzeitige Kurs der Rubrik-Aktie liegt somit 151,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Rubrik-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Rubrik am 09.09.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,49 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 309,86 Mio. USD – ein Plus von 51,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rubrik 204,95 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Rubrik am 04.12.2025 vorlegen.

Laut Analysten dürfte Rubrik im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,478 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

