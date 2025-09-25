Rubrik Aktie News: Rubrik am Nachmittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rubrik. Die Rubrik-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 81,29 USD.

Das Papier von Rubrik gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 81,29 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Rubrik-Aktie bis auf 80,47 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 81,95 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 68.677 Rubrik-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,38 USD. Dieser Kurs wurde am 07.06.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rubrik-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2024 Kursverluste bis auf 30,35 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Rubrik-Aktie damit 167,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Rubrik-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 09.09.2025 hat Rubrik in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,49 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rubrik -0,98 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rubrik in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 309,86 Mio. USD im Vergleich zu 204,95 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.12.2025 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rubrik einen Verlust von -0,478 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rubrik-Aktie

Rubrik-Aktie springt am ersten Handelstag nach oben

Fokus auf Cybersicherheit: Microsoft-Partner Rubrik plant Börsengang

SHEIN, Reddit und Co. offenbar vor Börsengang: Kommt es nun zu einer IPO-Renaissance?