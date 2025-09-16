Rubrik Aktie News: Rubrik am Freitagabend im Minus

Rubrik im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Rubrik. Die Rubrik-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 81,49 USD.

Um 20:07 Uhr rutschte die Rubrik-Aktie in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 81,49 USD ab. In der Spitze büßte die Rubrik-Aktie bis auf 79,87 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 81,95 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 264.432 Rubrik-Aktien umgesetzt.

Am 07.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,38 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rubrik-Aktie derzeit noch 25,64 Prozent Luft nach oben. Am 27.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,35 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rubrik-Aktie 62,76 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Rubrik-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Rubrik ließ sich am 09.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rubrik ein Ergebnis je Aktie von -0,98 USD vermeldet. Der Umsatz wurde auf 309,86 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 204,95 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.12.2025 terminiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,478 USD je Rubrik-Aktie in den Büchern stehen.

