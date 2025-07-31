Rubrik Aktie News: Anleger schicken Rubrik am Donnerstagabend ins Plus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Rubrik gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Rubrik-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 85,90 USD.

Um 20:07 Uhr wies die Rubrik-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 85,90 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Rubrik-Aktie bei 86,37 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 84,55 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Rubrik-Aktien beläuft sich auf 118.158 Stück.

Am 07.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,38 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,19 Prozent. Bei 29,22 USD erreichte der Anteilsschein am 11.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Rubrik-Aktie damit 193,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 abgelaufenen Quartal legte Rubrik am 05.06.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,53 USD gegenüber -4,15 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 48,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 278,48 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 187,31 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Rubrik am 09.09.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Rubrik-Anleger Experten zufolge am 14.09.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rubrik einen Verlust von -0,983 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

