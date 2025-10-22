Rubrik Aktie News: Rubrik verbilligt sich am Nachmittag

Rubrik im Fokus

Die Aktie von Rubrik gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Rubrik gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 78,35 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 78,35 USD. Die Rubrik-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 77,70 USD ab. Bei 79,09 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 47.305 Rubrik-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.06.2025 bei 102,38 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rubrik-Aktie derzeit noch 30,67 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,40 USD am 24.10.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 52,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rubrik-Aktie.

Rubrik-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 09.09.2025 äußerte sich Rubrik zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,49 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rubrik ein EPS von -0,98 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 51,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 309,86 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 204,95 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Rubrik-Bilanz für Q3 2026 wird am 04.12.2025 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Rubrik 2026 einen Verlust in Höhe von -0,478 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rubrik-Aktie

Rubrik-Aktie springt am ersten Handelstag nach oben

Fokus auf Cybersicherheit: Microsoft-Partner Rubrik plant Börsengang

SHEIN, Reddit und Co. offenbar vor Börsengang: Kommt es nun zu einer IPO-Renaissance?