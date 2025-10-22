Rubrik Aktie News: Bären lasten am Mittwochabend auf Rubrik
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Rubrik. Der Rubrik-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 5,5 Prozent auf 75,50 USD.
Die Rubrik-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 5,5 Prozent auf 75,50 USD abwärts. Die Rubrik-Aktie gab in der Spitze bis auf 75,17 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 79,09 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 410.089 Rubrik-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 102,38 USD erreichte der Titel am 07.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rubrik-Aktie 35,60 Prozent zulegen. Am 24.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,40 USD ab. Abschläge von 50,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Rubrik-Aktie.
Rubrik gewährte am 09.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Rubrik vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,49 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,98 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rubrik in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 309,86 Mio. USD im Vergleich zu 204,95 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.12.2025 terminiert.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,478 USD je Aktie in den Rubrik-Büchern.
