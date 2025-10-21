Rubrik Aktie News: Rubrik zieht am Dienstagabend an

Blick auf Rubrik-Kurs

Die Aktie von Rubrik gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,3 Prozent auf 80,64 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die Rubrik-Papiere um 20:08 Uhr 2,3 Prozent. Die Rubrik-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 81,38 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 78,74 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 147.682 Rubrik-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 102,38 USD markierte der Titel am 07.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,96 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2024 auf bis zu 37,40 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rubrik-Aktie 53,62 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Rubrik-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rubrik am 09.09.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,49 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,98 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Rubrik mit einem Umsatz von insgesamt 309,86 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204,95 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 51,19 Prozent gesteigert.

Die Rubrik-Bilanz für Q3 2026 wird am 04.12.2025 erwartet.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,478 USD je Rubrik-Aktie stehen.

