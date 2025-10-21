Rubrik Aktie News: Rubrik am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich Rubrik

Die Aktie von Rubrik zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Rubrik zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 79,68 USD.

Das Papier von Rubrik konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 79,68 USD. Der Kurs der Rubrik-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 79,98 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 78,74 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 27.421 Rubrik-Aktien.

Bei 102,38 USD markierte der Titel am 07.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,49 Prozent hinzugewinnen. Bei 37,40 USD fiel das Papier am 24.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Rubrik-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rubrik am 09.09.2025 vor. Das EPS lag bei -0,49 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,98 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rubrik im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 309,86 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 204,95 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Rubrik-Bilanz für Q3 2026 wird am 04.12.2025 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Rubrik-Verlust in Höhe von -0,478 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

