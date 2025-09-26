Rubrik Aktie News: Rubrik fällt am Montagnachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Rubrik gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Rubrik gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 82,05 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr ging es für die Rubrik-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 82,05 USD. Bei 81,96 USD markierte die Rubrik-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 83,00 USD. Von der Rubrik-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 106.984 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.06.2025 auf bis zu 102,38 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,78 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,39 USD. Dieser Wert wurde am 03.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rubrik-Aktie mit einem Verlust von 62,96 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Rubrik-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 09.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,49 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,98 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 51,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 309,86 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 204,95 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Rubrik wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 04.12.2025 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,478 USD je Rubrik-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rubrik-Aktie

Rubrik-Aktie springt am ersten Handelstag nach oben

Fokus auf Cybersicherheit: Microsoft-Partner Rubrik plant Börsengang

SHEIN, Reddit und Co. offenbar vor Börsengang: Kommt es nun zu einer IPO-Renaissance?