Rubrik Aktie News: Rubrik am Abend fester

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Rubrik. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,7 Prozent auf 83,55 USD zu.

Die Rubrik-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 83,55 USD. Kurzfristig markierte die Rubrik-Aktie bei 83,85 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 83,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 303.086 Rubrik-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (102,38 USD) erklomm das Papier am 07.06.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,54 Prozent hinzugewinnen. Bei 30,39 USD erreichte der Anteilsschein am 03.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rubrik-Aktie mit einem Verlust von 63,63 Prozent wieder erreichen.

Rubrik-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 09.09.2025 hat Rubrik die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rubrik ein Ergebnis je Aktie von -0,98 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 309,86 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 51,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204,95 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Rubrik am 04.12.2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,478 USD je Rubrik-Aktie.

Redaktion finanzen.net

