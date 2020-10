Daimler verkauft im 3. Quartal dank China mehr - Daimler-Aktie unbeeindruckt

Rückenwind erhielt der Premiumautohersteller auch aus dem Heimatmarkt. In der Summe kletterten die Verkäufe von Mercedes Benz in den drei Monaten laut Mitteilung um 3,9 Prozent auf 613.770 Fahrzeuge. Wegen des Absatzeinbruchs in den ersten sechs Monaten infolge des coronabedingten Lockdowns liegt der Rückgang in den neun Monaten noch bei einem Zehntel.

"Die Nachfrage unserer Kunden war im dritten Quartal deutlich höher, als wir es noch im März und April angesichts der Herausforderungen durch die Pandemie angenommen haben", wird Daimler-Vertriebschefin Britta Seeger in der Mitteilung zitiert.

Deutlich besser lief es vor allem im weltgrößten Automarkt: Die Mercedes-Benz-Verkäufe legten in China um gut 23 Prozent auf 223.631 Premiumwagen zu. Nach dem scharfen Rückgang zum Jahresstart kommt Daimler in China im Gesamtjahr nun auf ein Plus von gut 8 Prozent.

In Deutschland stiegen die Verkäufe um 4 Prozent, in Europa sanken sie dagegen leicht um 0,4 Prozent auf 234.088 Fahrzeuge. Auf dem wichtigen US-Markt gingen die Verkäufe um 9,4 Prozent auf 69.631 Pkw zurück.

Die Verkäufe des Kleinwagens Smarts brachen um 57 Prozent auf 11.905 Einheiten ein. Die gewerblichen Van-Verkäufe legten den weiteren Angaben zufolge dagegen um gut 11 Prozent auf 95.933 Fahrzeuge zu.

Die Daimler-Aktie tendiert im XETRA-Handel derzeit 0,1 Prozent leichter bei 47,78 Euro.

