Gartner: US-Druck auf Huawei wird Smartphone-Markt bremsen

Heute im Fokus

DAX leicht höher -- Deutsche Wirtschaft schrumpft im zweiten Quartal -- J&J zu Strafe in Schmerzmittelprozess verurteilt -- Drägerwerk, Vonovia, Deutsche Wohnen, Sartorius, E.ON im Fokus

Nachruf: Ex-VW-Chef "Piëch hat VW zum Weltkonzern gemacht". CANCOM-Aktie ersetzt Axel Springer-Aktie im MDAX - Instone rückt in SDAX. Staat erzielt rund 45,3 Milliarden Euro Überschuss im ersten Halbjahr. PNE-Aktie springt an: Morgan-Stanley-Fonds interessiert an Windpark-Entwickler PNE.