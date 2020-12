BMW ruft 145.000 Autos zurück

Die in den Jahren 2016 oder 2017 produzierten Kühler würden dort auf Lecks geprüft und gegebenenfalls ausgetauscht, sagte eine BMW -Sprecherin am Montag in München und bestätigte einen entsprechenden Bericht des Online-Portals "kfz-betrieb". Demnach hatte es wegen dieses Problems schon zuvor Rückrufe gegeben. Der aktuelle Rückruf betrifft Fahrzeuge in Deutschland, Großbritannien und anderen Ländern.

MÜNCHEN (dpa-AFX)

