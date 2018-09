Nach SEC-Klage: Elon Musk gibt seinen Posten an der Tesla-Spitze auf

Ein Tweet von Milliardär Elon Musk hat weitreichende Konsequenzen für ihn und den von ihm geleiteten Elektroautobauer Tesla : Eine Klage der US-Börsenaufsicht SEC zwingt den CEO, eine seiner beiden Spitzenpositionen bei Tesla aufzugeben.

Angaben der SEC zufolge habe es mit Elon Musk eine Einigung gegeben, dass dieser künftig nicht mehr als Aufsichtsratschef bei Tesla tätig sein wird. Seinen Posten an der Vorstandsspitze darf Musk dank dieses Deals aber behalten. Mit dem Verlust der Leitung des einflussreichen Kontrollgremiums verliert Elon Musk bei Tesla erheblich an Einfluss.

Schuld ist ein Tweet des 47-jährigen, in dem er verkündet hatte, er wolle den Autokonzern von der Börse nehmen. Die Finanzierung des Vorhabens sei gesichert:

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.