Das könnte Elon Musk von Jack Mas Rückzug bei Alibaba lernen

Genau am 10.September 2019 soll die Position des Vorstandsvorsitzenden von Alibaba vom Gründer Jack Ma auf den neuen Konzernchef Daniel Zhang übergehen. Ma erklärt, dass sein persönlicher Rückzug aus der Konzernspitze genau mit dem 20-jährigen Jubiläum der Firma zusammenfällt und schon von langer Hand geplant war.

Neue Führung, neues Wachstum

"Ich habe zehn Jahre lang viel über diese Nachfolge nachgedacht", so Ma in einem öffentlichen Brief an die Kunden und Aktionäre von Alibaba. "Dieser Übergang zeigt, dass Alibaba die nächste Stufe der Corporate Governance (Unternehmensführung) erreicht hat", so der Gründer weiter. Des Weiteren meint Ma, dass es für das Wachstum des Unternehmens entscheidend sei, dass er bis zu dem Jahr 2020 endgültig aus dem Vorstand ausscheidet.

Internet-Konglomerat der Superlative

"Als Alibaba 1999 gegründet wurde, war unser Ziel, ein Unternehmen aufzubauen, welches China und die Welt stolz machen sollte", so Ma in seinem "Abschiedsbrief". Dies ist dem nun 54-jährigen Internet-Unternehmer durchaus gelungen. Denn mit der Alibaba Group gründete Ma ein Internet-Konglomerat, welches nun sogar den erfolgreichsten US-Unternehmen wie Amazon, eBay und PayPal die Stirn bieten kann.

Die Schüler müssen den Lehrer irgendwann übertreffen

Mas Engagement, Disziplin und Weitblick stammt wahrscheinlich noch aus seiner früheren Karriere als Englischlehrer in seiner Heimatstadt Hangzhou in China. "Lehrer wollen immer, dass ihre Schüler sie übertreffen, also ist es für mich und das Unternehmen wichtig, dass jüngere, talentiertere Leute Führungsaufgaben übernehmen, damit sie unsere Mission übernehmen, um überall Geschäfte zu machen", so Ma in Bezug auf seinen Rückzug aus der Unternehmensführung.

Eine Lektion für Elon Musk

Der geplante Rückzug von Jack Ma aus der Konzernspitze von Alibaba ist ein Vorzeigebeispiel für Führungskräfte aus aller Welt. Der Weitblick und die Vernunft von Ma ermöglichen es ihm, die Unternehmensführung seines Konzerns zum optimalen Zeitpunkt an die nachfolgende Generation weiterzugeben. Im Gegensatz zur unnachgiebigen Art von Elon Musk, welcher sich trotz erheblicher Einwände von verschiedenen Großaktionären nicht von der Doppelfunktion als Chairman und CEO von Tesla abbringen lässt, hat Jack Ma kein Problem damit seine Stellung zu räumen und den Weg für neue innovative und kreative Köpfe freizumachen.

Schon auf der Tesla-Hauptversammlung im vergangenen Juni hat der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock dafür gestimmt, dass Musk seine Doppelposition im Konzern räumen soll. Die teilweise Entmachtung des Unternehmers ging jedoch schief. Zwar ist es in den USA durchaus üblich, dass die Gründer eines Unternehmens die Doppelspitze übernehmen, jedoch können durch einen solch unilateralen Führungsstil auch erhebliche Nachteile für den Konzern entstehen.

Der Neue an der Spitze

"Der Lehrer in mir ist sehr stolz auf unser Team, unsere Führung und unsere einzigartige missionsgesteuerte Kultur, sowie die Tatsache, dass wir weiterhin außergewöhnliche Führungspersönlichkeiten und professionelle Talente wie Daniel Zhang hervorbringen", so Ma. Zhang stieß im Jahr 2007 zum chinesischen Onlinehändler und arbeitet zu Beginn seiner Alibaba-Karriere als CFO (Chief Financial Officer) bei der Tochtergesellschaft Taobao. Im Jahr 2013 wurde Zhang dann zum COO (Chief Operationg Officer) der Alibaba Group befördert. "Daniel Zhang ist sowohl Architekt wie auch Projektmanager von einigen der größten Erfolge Alibabas in den vergangenen Jahren", sagte Duncan Clark, der Vorsitzende der Beratungsfirma BDA aus Peking.

"Ich habe immer noch viele Träume zu verfolgen"

"Diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich nicht gerne im Leerlauf bin. Ich werde mein Rolle als Gründungspartner in der Alibaba-Partnerschaft fortsetzen und einen Beitrag zur Arbeit der Patenschaft leisten", so der Multimilliardär. "Ich möchte auch wieder zur Bildung zurückkehren, die mich mit so viel Segen begeistert, denn das ist es, was ich gerne tue. Die Welt ist groß und ich bin noch jung, also möchte ich neue Dinge ausprobieren", so Ma in seinem Brief an die Aktionäre und Kunden. Demnach möchte sich Jack Ma neuen Herausforderungen stellen und sich möglicherweise auf die Unterstützung von jungen Gründern konzentrieren.

Ein Herz und eine Seele

Jack Mas ausführlichen Brief zu seinem Rückzug aus der Konzernspitze beendete er mit den Worten: "Eine Sache, die ich jedem versprechen kann, ist diese: Alibaba war nie Jack Ma, aber Jack Ma wird immer zu Alibaba gehören".



