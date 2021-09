Aurora Cannabis verschiebt Bilanzvorlage - Aurora Cannabis-Aktie letztlich schwach

Aktien in diesem Artikel

• Aurora Cannabis legt Zahlen erst eine Woche später vor• Hoffen auf Verringerung des Verlustes• Anlegererwartungen gedämpftEigentlich hätte Aurora Cannabis am Dienstag, den 21. September, seine Bücher öffnen und über das abgelaufene vierte Quartal sowie das Gesamtgeschäftsjahr berichten sollen. Doch am Montagabend verschob das Unternehmen die Bilanzpräsentation überraschend.

Aurora Cannabis-Bilanz kommt rund eine Woche später

Unternehmensangaben zufolge werden sowohl die Zahlen für das vierte Geschäftsquartal als auch die Bilanz für das Geschäftsjahr 2021 auf Montag, den 27. September verschoben. Rund eine Woche später als ursprünglich erwartet, kommt auch die damit verbundene Telefonkonferenz für Investoren. Geleitet wird die Konferenz den Angaben zufolge von Aurora Cannabis-CEO Miguel Martin und Glen Ibbot, der als CFO für das Unternehmen tätig ist. Anleger müssen also noch sechs Tage warten, bis sie sich ein Bild über die Geschäftsentwicklung in den vergangenen Monaten machen können, können aber bereits im Voraus Fragen für die anstehende Telefonkonferenz einreichen.

Verlustentwicklung im Blick

Anleger dürften im Rahmen der Bilanz insbesondere auf die Gewinnentwicklung achten. Abschreibungen hatten im vergangene Jahr für tiefrote Zahlen gesorgt. Das Management von Aurora Cannabis hatte daraufhin den Rotstift angesetzt, um die Kosten zu drücken. Investoren dürften daher voraussichtlich eine Verlustreduzierung zu sehen bekommen. Dass es Aurora Cannabis aber in die Gewinnzone geschafft hat, halten Analysten und Beobachter für unwahrscheinlich.

Stattdessen gehen Experten von einem Umsatzrückgang aus und erwarten für das vergangene Quartal Erlöse von 56,8 Millionen Kanadischen Dollar - ein voraussichtlicher Rückgang um mehr als 20 Prozent. Auch im Gesamtjahr dürfte die Umsatzentwicklung Analysten zufolge wohl rückläufig gewesen sein.

Erwartungen gedämpft

Obwohl der kanadische Cannabis-Markt im Sommer neue Rekorde feiern konnte und der Einzelhandelsumsatz auf fast 318,7 Millionen CAD stieg, sind die Erwartungen an Aurora Cannabis eher gedämpft. Das zeigt sich auch in der Aktienkursentwicklung: Im bisherigen Jahresverlauf verlor der Anteilsschein des an der US-Börse NASDAQ gehandelten Unternehmens 26,23 Prozent - allein in den letzten drei Monaten hat die Aktie mehr als 31 Prozent an Wert verloren. Am Dienstag gewannen die Aurora Cannabis-Aktien an der NASDAQ zunächst hinzu, letztlich stand jedoch ein Verlust von 1,63 Prozent auf 6,03 US-Dollar an der Tafel.



