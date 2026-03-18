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Russische Drohnen greifen Westukraine an

18.03.26 23:29 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Die russische Armee hat in den Abendstunden mit Drohnen mehrere Ziele im Westen der Ukraine angegriffen. In der Großstadt Lwiw habe eine Drohne das regionale Hauptquartier des Geheimdienstes SBU beschädigt, teilte Militärgouverneur Maksym Kosyzkyj auf Telegram mit. Verletzte habe es nicht gegeben.

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Im Gebiet Wolyn wurde eine Anlage der Energieversorgung nahe der Stadt Nowowolynsk attackiert. Deswegen fiel für etwa 30.000 Haushalte der Strom aus, wie Militärgouverneur Roman Romanjuk auf Telegram schrieb. Die ukrainischen Gebiete Lwiw und Wolyn grenzen an das EU- und Nato-Mitglied Polen.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat vor mehr als vier Jahren einen großangelegten Einmarsch in die Ukraine befohlen und lässt das Nachbarland auch jede Nacht aus der Luft angreifen./fko/DP/zb