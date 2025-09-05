DAX23.770 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,39 -2,3%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin94.789 -1,1%Euro1,1649 -0,1%Öl66,86 -0,8%Gold3.546 -0,4%
Russland will Chinesen visafreie Besuche ermöglichen

04.09.25 22:54 Uhr

WLADIWOSTOK (dpa-AFX) - Nach Pekings Einreiseerleichterungen für Russen will Moskau Chinesen ebenfalls visafreie Aufenthalte ermöglichen. Russland werde den freundschaftlichen Akt spiegeln, sagte Kremlchef Wladimir Putin der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge in Wladiwostok. "Wir machen das gleiche."

Ab dem 15. September können Russen für Aufenthalte bis zu 30 Tage einfach mit einem Reisepass nach China einreisen, wie die Agentur am Dienstag unter Berufung auf das chinesische Außenministerium gemeldet hatte. Die Regelung gelte für ein Jahr auf Probe. Bislang gab es eine bilaterale Vereinbarung über visafreie Gruppenfahrten.

Putin war zuletzt für einen mehrtägigen Staatsbesuch in China und wurde dabei auch von Staats- und Parteichef Xi Jinping empfangen. Beide Staatschefs lobten die guten Beziehungen ihrer Länder überschwänglich. China gilt als wichtigster Unterstützer für Russland bei dessen Krieg gegen die Ukraine./ksr/DP/nas