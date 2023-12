RWE Aktie News: RWE präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von RWE. Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 39,58 EUR. Den Tageshöchststand markierte die RWE-Aktie bei 39,58 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 39,55 EUR. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 42.410 Stück gehandelt.

Bei 43,55 EUR erreichte der Titel am 25.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 9,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,55 EUR am 06.10.2023. Mit einem Kursverlust von 20,29 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 51,64 EUR angegeben.

Am 14.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.476,00 EUR – eine Minderung von 49,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.744,00 EUR eingefahren.

Die RWE-Bilanz für Q4 2023 wird am 14.03.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 18.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,33 EUR je RWE-Aktie.

