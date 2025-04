RBC Capital Markets

RWE Outperform

14:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45,50 Euro belassen. Die Aktien der europäischen Versorger hätten sich seit den Anfang April angekündigten US-Zöllen besser entwickelt als der Gesamtmarkt, was den defensiven Charakter des Sektors verdeutliche, schrieb Analyst Fernando Garcia in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings sei der Sektor nicht immun gegen eine Rezession. Als Risiko sieht er die Abhängigkeit der europäischen Energiewende von chinesischen Lieferungen./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2025 / 17:38 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com