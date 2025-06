RWE Aktie News: RWE macht am Dienstagmittag Boden gut

RWE im Fokus

Die Aktie von RWE zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 33,16 EUR zu. In der Spitze gewann die RWE-Aktie bis auf 33,38 EUR. Bei 33,33 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 514.112 RWE-Aktien den Besitzer.

Bei 35,92 EUR markierte der Titel am 05.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Bei 27,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 16,28 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,18 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 1,10 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 42,22 EUR an.

RWE veröffentlichte am 15.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,07 EUR. Im letzten Jahr hatte RWE einen Gewinn von 2,58 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,67 Prozent zurück. Hier wurden 6,39 Mrd. EUR gegenüber 6,63 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,17 EUR je Aktie belaufen.

