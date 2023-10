RWE Aktie News: RWE am Mittag verlustreich

So bewegt sich RWE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,6 Prozent auf 33,16 EUR ab.

Um 11:48 Uhr ging es für die RWE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 33,16 EUR. In der Spitze fiel die RWE-Aktie bis auf 32,99 EUR. Bei 33,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.209.479 RWE-Aktien.

Bei 43,55 EUR markierte der Titel am 25.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,99 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 52,00 EUR.

Am 10.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,53 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 34,01 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.476,00 EUR im Vergleich zu 8.298,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 13.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2023 4,81 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

